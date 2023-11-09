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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نائبة رئيس الوزراء البلجيكي تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب قصف غزة

نائبة رئيس الوزراء
نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر
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دعت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، حكومة بلادها إلى فرض عقوبات على إسرائيل والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في غزة.

وقالت بيترا دي سوتر -في تصريحات أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية- "لقد حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل، فأمطار القنابل التي تلقيها أمر غير إنساني، ومن الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية بوقف إطلاق النار".

وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعلق على الفور اتفاق الشراكة مع إسرائيل، الذي يهدف لتحسين التعاون الاقتصادي والسياسي، مشددة على ضرورة تطبيق حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين العنيفين والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتابعت "يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في التفجيرات مع قطع تدفق الأموال إلى حماس".

إسرائيل غزة اللاجئين