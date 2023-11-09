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الخميس 09 نوفمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 21 فلسطينيًا في قصف بوسط وجنوب غزة.. وعدد آخر غير معروف في قصف لمحيط مُستشفى شمالًا

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد 21 فلسطينيًا، على الأقل وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف استهدف منازل وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر بالقطاع إن 21 شخصًا استشهدوا نتيجة قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا غرب مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدف طيران الاحتلال منزلًا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الأشخاص بينهم طفل نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع "الشفاء" الطبي نتيجة سلسلة غارات على حيي الزيتون والصبرة جنوب مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال عيادة الأقصى الطبية في بلدة بني سهلا شرق محافظة خان يونس.

وفي شمال قطاع غزة، استشهد عدد غير معروف من الفلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف عنيف استهدف محيط المستشفى "الإندونيسي".

وقالت مصادر إن الطيران الحربي شن سلسلة غارات عنيفة في محيط المستشفى الذي يؤوي عشرات آلاف الجرحى والمرضى والنازحين غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وجرح آخرين.

وتسبب القصف في إحداث أضرار جسيمة في بعض مرافق المستشفى وكذلك حالات هلع بين المدنيين الذين هرعوا إليه، في محاولة للاحتماء من القصف. 

قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي دير البلح