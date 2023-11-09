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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على شرط مجلس الزمالك للعفو عن أحمد فتوح

فتوح نجم الزمالك
فتوح نجم الزمالك
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تدخل وسطاء بين مجلس الزمالك وأحمد فتوح في الساعات الماضية، في محاولة منهم لإقناع مجلس الإدارة بالعفو عن أحمد فتوح والتراجع عن عرض للبيع .

وتدرس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب شرطا ومقترح حاليا حال موافقة أحمد فتوح عليه سيتم دراسة أمر عرضه للبيع مرة أخري، حيث يتمثل الشرط في إثبات حسن نوايا من اللاعب بالتجديد للزمالك بعقد على بياض دون شروط .

وحال رفض اللاعب لشرط الزمالك عبر الوسطاء سيتم التمسك برحيل اللاعب في الانتقالات المقبلة .

يذكر أن فريق الزمالك تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على  بيراميدز في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

الزمالك أحمد فتوح حسين لبيب أيمن مصطفى