جمال بيومي: الصمود الفلسطيني سينتصر في النهاية

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يسجل إعجابه بالصمود الفلسطيني، مشيرا إلى أنه بالرغم من التنكيل بالفلسطينيين إلا أن صمودهم هو السلاح الذي سيكسب في النهاية.



وأضاف، خلال لقاء عبر "زووم" خلال برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه يتابع بكل إشفاق ويضج بما ينشر من صور يندي لها جبين الإنسانية، لافتا إلى أن العمارات تهبط فوق رؤوس أصحابها دون تفرق، و70% من الضحايا أطفال وسيدات وكبار سن، ليس لهم أي ذنب مما يحدث.



وأشار إلى أن أخلاق المحارب، تشدد عليه أن يحارب محارب مثله وليس مواطن أعزل أو طفل أو امرأة، متابعا: "للأسف نحن في زمن الأكاذيب".



وأردف: "ما حدث لليهود في أوروبا كلنا شهود عليه، ولكن هذا لا يبرر أن تنكل إسرائيل بشعب آخر لا علاقة له بما حدث لليهود في أوروبا"، منوها أنه عاش فترة طويلة كان اليهود في مصر موجودين ويتمتعون بكل الحرية، وكان منهم من له دور في الصناعة والتجارة.



وواصل: "كنت اسكن خلال فترة الكلية في فندق تملكه يهودية، وكانت ترعانا كما لو كانت أم، وأيضًا عمل فترة في البرازيل وقابل يهود ووجد منهن سيدات فضليات، وأرى أن أغلب يهود مصر هاجروا إلى أمريكا اللاتينية والأمريكتين، وليس إلى فلسطين لأنهم يعرفون جيدا حقيقة ما يحدث".

