مقتل أسيرة إسرائيلية وإصابة جندي أسير بقصف صهيونى على قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاما، وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، إن الأسيرة المجندة فاؤول أزاي مارك أسياني، 19 عاماً من موديعين، وتحمل البطاقة رقم (214179293)، قتلت في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس.

وأفادت القسام أيضا بمقتل وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في القصف، مشيرة إلى أنها ستصدر في وقت لاحق مادة توثّق صحة هذا الإعلان.

في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، نشرت سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي مقطع فيديو يظهر فيه أسيرة إسرائيلية مسنة تناشد إطلاق سراحها عبر التبادل، وظهر أيضا في الفيديو يجيل يعقول بعمر 13 سنة يطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل على إطلاق سراحه فورا.

واتهم الأسيران نتنياهو بأنه "السبب في كل شيء سيء قد حصل معهما"، وأكدا أن "القصف الإسرائيلي هو من يقتل الأسرى والأطفال الفلسطينيين على حد سواء".