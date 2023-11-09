غضب في الزمالك من المدرب فيتوريا بعد ضم فتوح وصبحي للمنتخب

سيطر الغضب على مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد قرار روي فيتوريا مدرب المنتخب ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة المنتخب الذى يستعد لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم .

جاء غضب مجلس إدارة الزمالك بسبب معاقبة النادي الأبيض للثنائي بغرامة مالية والعرض للبيع نتيجة تصرفات سلوكية خاطئة ثم تم ضمهم للمنتخب بعد الواقعة بأيام قليلة .

وتدرس إدارة الزمالك في الساعات المقبلة الرد على قرار المدرب روي فيتوريا بضم الثنائي لصفوف المنتخب .

يذكر أن فريق الزمالك تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.