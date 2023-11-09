14 شهيدا و20 إصابة حصيلة عدوان الاحتلال على جنين ومخيمها

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين ومخيمها إلى 14 شهيدا، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ساعات الصباح.

وقالت الوزارة إن ثلاثة وصلوا مستشفى جنين الحكومي، أحدهم مجهول الهوية مصابا برصاصة في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال، والثاني مصابا في الرقبة والصدر، والثالث مصابا برصاصة في الرأس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المحافظة إلى 14.

وعرف من الشهداء: محمود حسين علي أبو ندى (43 عاما)، وأيهم محمد إبراهيم عامر ( 24 عاما) وهو شقيق الشهيد أيسر، ورأفت عمر أبو عقل (21 عاما)، والطفل محمد يوسف حازم زايد (15 عاما) من بلدة اليامون، ولطفي صايل حويطي "تركمان"، محمد ناصر حسن مطاحن (30 عاما)، وقيس رائد كمال دويكات (21 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، ومحمد عبد الكريم الصباغ (30 عاما)، ومعتصم فواز مصطفى عيسى (30 عاما) من قرية عانين غرب جنين، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة عددا منهم في مخيم جنين.

كانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

واندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة ، أسفرت عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 20 آخرين، بالرصاص الحي، بينهم حالات حرجة.

وأوضح شهود العيان أن قوات الاحتلال حاصرت مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وأطلقت النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف.