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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد رحيل أوسوريو.. هل يتولي تاكيس جونياس تدريب الزمالك؟

تاكيس جونياس
تاكيس جونياس
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ترددت أنباء في الساعات الماضية عن اقتراب اليوناني تاكيس جونياس من تدريب فريق الزمالك خلفا للمدرب خوان كارلوس أوسوريو والذى رحل لسوء النتائج.

وأكد مصدر داخل النادي اليوم الخميس، أن الزمالك حتى الآن لم يتحدث مع تاكيس جونياس لتولي تدريب الفريق الأبيض.

وتدرس إدارة الزمالك حاليا سير ذاتية لمدربين من أجل اختيار بديل قوي لتولى مهمة تدريب الفارس الأبيض.

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على  بيراميدز في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

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