وكيل الصحة بالقليوبية يوجه بإنشاء مركز جديد للعقر في الخانكة

أجرى الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية بمستشفى الخانكة التخصصي، وكان باستقباله الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على توافر كافة أدوية ومستلزمات عربة الطوارئ وأطمأن على انتظام حركة العمل وتواجد الفريق الطبي كلا في مكان عمله.

واستعرض مدير المستشفى قدرات المستشفى كاملة أمام وكيل الوزارة، حيث تضم 15 عيادة خارجية بمختلف التخصصات وقسم حضانات يضم 13 حضانة للأطفال المبتسرين و7 أسرة عناية مركزة و12 سرير عناية متوسطة و 3 غرف عمليات للتخصصات المختلفة ووحدة الكلى الصناعي الذي يضم 22 ماكينة غسيل كلوي ومعمل "باراسيتولوجي، كيمياء دم، ميكروبيولوجي، هيماتولوجي" بنك دم تخزيني وقسم الأشعة والذي يضم أشعة "عادية، متنقلة، مقطعية، وتليفزيونية".

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات المسائية التي تضم جميع التخصصات، وتلاحظ تواجد جميع الأطباء بمختلف التخصصات؛ الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على قسم الاستقبال والطوارئ.

وتفقد أيضا مركز العقر الموجود بالمستشفى واطمأن على توافر اللقاحات والأمصال.

وأثناء الزيارة ، كلف الدكتور حمودة عيد الجزار الدكتور حاتم الشامي مدير الإدارة الصحية بالخانكة بضرورة افتتاح مركز للعقر داخل المركز الطبي بالخانكة، للتصدي لحالات العقر الجماعي، لتخفيف العبء عن مركز العقر الموجود بالمستشفى.

كما تفقد وحدة الكلى واستمع للمرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، وأشاد المرضى بالأداء المميز للطاقم الطبي من أطباء وتمريض علي حدٍ سواء.

وفي نهاية زيارته قدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير لمدير المستشفى وفريقه المعاون على الأداء المتميز داخل المستشفى.