اقرأ غدا في "البوابة".. مؤتمر باريس الإنساني حول غزة.. مصر ترفض السياسات مُزدوجة المعايير

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 10 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: تخفيض الدعاية وتسخير إمكانياتها دعمًا لفلسطين

مؤتمر باريس الإنساني حول غزة.. مصر ترفض السياسات مُزدوجة المعايير

وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الرياض قبل القمة الطارئة

.. ورئيسان سابقان لفرنسا يشاركان في مسيرة ضد معاداة السامية

اعتقال شخصين في البرازيل بتهمة التخطيط لهجمات ضد الطائفة اليهودية

3 منظمات فلسطينية تحيل "جرائم الاحتلال " إلى المحكمة الجنائية الدولية

الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في غزة

"سي إن إن ": تصاعد الرفض الدولي لجرائم إسرائيل ضد المدنيين

