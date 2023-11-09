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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. مؤتمر باريس الإنساني حول غزة.. مصر ترفض السياسات مُزدوجة المعايير

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 10 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: تخفيض الدعاية وتسخير إمكانياتها دعمًا لفلسطين
مؤتمر باريس الإنساني حول غزة.. مصر ترفض السياسات مُزدوجة المعايير
وزراء الخارجية العرب يجتمعون في الرياض قبل القمة الطارئة
.. ورئيسان سابقان لفرنسا يشاركان في مسيرة ضد معاداة السامية
اعتقال شخصين في البرازيل بتهمة التخطيط لهجمات ضد الطائفة اليهودية
3 منظمات فلسطينية تحيل "جرائم الاحتلال " إلى المحكمة الجنائية الدولية
الأمم المتحدة: لا يوجد مكان آمن في غزة
"سي إن إن ": تصاعد الرفض الدولي لجرائم إسرائيل ضد المدنيين
 

عبد الفتاح السيسي غزة مصر