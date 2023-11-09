استكمال ورش عمل أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثالثة ببرشلونة

واصلت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط، بالتعاون مع الإتحاد من أجل المتوسط، فعاليات ورش عمل اكاديمية شباب المتوسط في نسختها الثالثة، والتي يتم تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها خارج مصر وذلك بمدينة برشلونة باسبانيا.

واستكملت الوزارة ورش عمل وجلسات أكاديمية شباب المتوسط في ظل تفاعل كبير من ١١٠ مشارك من الشباب من دول البحر المتوسط، وتم مناقشة كيفية "تطوير المشروعات"، بالإضافة الي مناقشة إجراءات التكيف مع تغير المناخ وماذا بوسعنا أن نفعل كأفراد ومجتمعات؟، وكذا مناقشة "خدمات التوظيف العامة وسياسات سوق العمل"، وذلك في إطار تحويل المفاهيم النظرية إلى حلول فعالة، بالإضافة الي استكمال ورش عمل "الإدماج الاجتماعي" والتي ناقشت السياسات والممارسات التي تعزز الإدماج الاجتماعي وتساهم في خلق بيئة أكثر عدالة ومساواة.

وفي رسالة مسجلة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أكد فيها أهمية دور أكاديمية شباب المتوسط وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسة ورؤية الوزارة، مشيدًا بتنوع مشروعات "أكاديمية شباب المتوسط" المنفذة على مدار العام، والعمل على تلبية الاحتياجات المطلوبة بالتشبيك مع الإدارات المختصة بالوزارة.

وخلال الورش، تبادل المشاركين الأفكار والتجارب، ونتجت مناقشات ثرية ومفيدة أسفرت عن تحديد مجموعة من التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات ورش العمل.

يذكر أن مشروع أكاديمية شباب المتوسط تم تقديمه من مؤسسة شباب المتوسط وتبنته وزارة الشباب والرياضة وأنطلق من القاهرة ليصبح مشروع دولي ينفذ بشراكات حكومية ودولية ومدنية متعددة، حيث يتم تنظيم النسخة الثالثة من هذا البرنامج من قبل الاتحاد من أجل المتوسط ووزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط للتنمية بدعم من الجهات المانحة، بمقر الاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة - إسبانيا.