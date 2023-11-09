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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

«المالية الفلسطينية» تخطر الموظفين بتأخر الرواتب لرفض استلام أموال «المقاصة» منقوصة من إسرائيل

وزارة المالية الفلسطينية
وزارة المالية الفلسطينية
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أكدت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها أعادت أمس حوالة "المقاصة" جراء اقتطاع إسرائيل مبالغ تدعي أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة، ما سيتسبب بتأخير صرف رواتب شهر أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - "قامت إسرائيل باقتطاع 600 مليون شيكل وخصمها من أموال المقاصة الشهرية، بذريعة أن جزءًا من هذا المبلغ يشمل رواتب ومخصصات موظفين ومصاريف لقطاع غزة".. مضيفة "بناءً على هذه الخطوة العدوانية وغير الإنسانية وغير القانونية، اتخذت القيادة والحكومة الفلسطينية قرارا بعدم استلام حوالة المقاصة وردها، إذ تمت فعلا إعادة المبلغ المنقوص صباح اليوم".

وتابعت الوزارة "بما أن أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) هي الأموال التي تشكل مصدرا أساسيا لسداد رواتب الموظفين العموميين الشهرية، فإننا نعلمكم بكل أسف بأنه لهذا السبب سيطرأ تأخير على سداد رواتب شهر أكتوبر".. موضحة أنها ستُعلم المواطنين الفلسطينيين بأي تطورات بهذا الخصوص أولا بأول.

وزارة المالية الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة