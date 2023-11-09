الزمالك يوضح سبب استبدال محمود علاء في موقعة بيراميدز

قال محمد أسامة طبيب الزمالك، إن محمود علاء مدافع الفريق اشتكى من الإصابة بين شوطي مباراة بيراميدز و بعدها تقرر استبداله منعاً لتفاقم الإصابة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، فحص طبي لمحمود علاء خلال ساعات للاطمئنان عليه .

يذكر أن فريق الزمالك كان قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.