وزارة المالية الإسرائيلية: الحرب على غزة فاقمت عجز الموازنة العامة بنهاية أكتوبر إلى 2.6%

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن استمرار الحرب على قطاع غزة فاقم من فجوة العجز فى الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 2.6% من حجم الناتج المحلى الاجمالى بحلول نهاية أكتوبر الماضى مُقابل 1.5% بنهاية سبتمبر.

ونسبت صحيفة "كالكليست" الإسرائيلية إلى مكتب المُراقب العام لحسابات الدولة بوزارة المالية الاسرائيلية قوله في بيان أن حجم عجز الموازنة العامة لاسرائيل فى أكتوبر الماضى ارتفع إلى 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، بينما بلغ العجز في سبتمبر 4.6 مليار دولار أمريكي فقط.

وأرجع البيان سبب تفاقم العجز إلى ما تحملته الخزانة العامة الاسرائيلية من كلفة إخلاء 90 ألفًا من سكان المُستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل والقريبة من قطاع غزة ومنطقة الجليل الأعلى وبعض البلدات الإسرائيلية في مرمى صواريخ ومُسيرات المقاومة الفلسطينية، وإقامة هؤلاء الذين تم إجلاؤهم مؤقتًا فى فنادق حتى تنتهي الحرب وإعادتهم بالتدريج إلى المستوطنات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر.