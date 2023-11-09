فيديو.. محمد شريف يسجل هدفًا في فوز الخليج على الطائي بالدوري السعودي

قاد المهاجم المصري محمد شريف، المحترف ضمن صفوف نادي الخليج، فريقه للفوز على الطائي بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة اليوم، وخاض المباراة كاملة، وسجل خلالها هدفًا.

كان الشوط الأول، انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، إذ افتتح الطائي التهديف في الدقيقة 30 عن طريق بيرنارد مينساه، قبل أن يدرك خالد ناري التعادل للخليج في الدقيقة 45+2.

وشهد هذا الشوط، حالتي طرد، حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نواف القميري لاعب الطائي في الدقيقة 27، وكذا في وجه خالد ناري في الدقيقة 45+13 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

في الشوط الثاني، أضاف فابيو مارتينيز الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

واختتم محمد شريف ثلاثية فريقه على الطائي، بهدف في الدقيقة 73، بعد انفراد تام بحارس المنافس، ليسهم مهاجم المنتخب الوطني في حصد 3 نقاط جديدة لفريق الخليج.

بهذا الهدف، أحرز محمد شريف ثاني أهدافه مع الخليج في الدوري السعودي، وذلك منذ التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بتلك النتيجة، ارتقى الخليج في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بعدما رفع رصيد إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الطائي عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.