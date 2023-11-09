أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف أكثر من 15 بلدة في إقليم خاركيف خلال 24 ساعة

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف، إن الجيش الروسي قصف أكثر من 15 بلدة تابعة للإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف سينيهوبوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية اليوم /الخميس / - "أن الجيش الروسي شن ضربات بالمدفعية وقذائف الهاون على أكثر من 15 مستوطنة في خاركيف، ونشطت المدفعية وقذائف الهاون الروسية في اتجاه بلدة (سلوبوزانسك)، كما استهدفت بلدتي (فيتيرينارن) و(كوزاتشا لوبان) في إقليم خاركيف".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الروس شنوا غارات جوية على "بترو بافليفكا" ومنطقة كوبيانسك وكوبيانسك-فوزلوفي وتشوهيف؛ مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل وروضة أطفال، فضلًا عن مقتل مواطن (يبلغ من العمر 48 عامًا) بقصف مدفعي روسي استهدف منطقة "إيزيوم".

وتابع أن فرق خبراء المتفجرات التابعة لخدمة الطوارئ الحكومية قامت أمس بفحص أكثر من 13 هكتارًا من الأراضي في منطقة خاركيف، وتم تحييد 155 جسمًا متفجرًا.