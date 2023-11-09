انتهاء تصفيات مسابقة فرسان القراءة تحت شعار "أقرأ بالمصري"

انتهت التصفيات النهائية لمسابقة فرسان القراءة، اليوم الخميس، تحت شعار أقرأ بالمصرى على مستوى المديرية بمقر مكتبة ديوان المديرية، وبمشاركة الإدارات التعليمية لـ(حدائق القبة - شرق مدينة نصر - السلام - المعادي -غرب القاهرة).

جاء ذلك برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية، وأميرة محمد نجيب موجه عام المكتبات بالمديرية.

وأشار مدير المديرية إلى أن القراءة من أدوات التواصل فمن خلالها يمكن للمرء أن يتواصل بشكل أفضل مع الناس وأن يناقشهم ويتحدث إليهم حول ما يقرأ عنه، فمن يقرأ الكتاب يشعر بأنه يعيش مع الشخصيات الوارد ة فيه.

وأضاف أن من أهمية القراءة للطلاب اكتساب المعارف والخبرات وفتح آفاق أمام أفكار جديدة، وتحسين القدرة على فهم الآخرين والإبداع، مشيرا إلى ان القراءة تعتبر من آهم وسائل التعلم الإنسانى لاكتساب الخبرات لذلك يجب على الإنسان الحرص على ممارستها، مؤكدا أنه قريبا سوف يتم الإعلان عن الفائزين.