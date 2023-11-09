دوري المؤتمر الأوروبي.. مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام هلسنكي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة هلسنكي الفنلندي، في المباراة التي تقام بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل مرموش رفقة آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، ضيفًا على هلسنكي بملعب سونيرا، في المباراة التي تنطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريقه، حيث يقود الهجوم بمعاونة الجزائري فارس شعيبي والمخضرم ماريو جوتزه.

كما يبدأ الدولي التونسي إلياس السخيري أساسيًا في تشكيل فرانكفورت، ليواصل الثلاثي العربي حجز مكان أساسي في تشكيل المدرب توبمولر.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل هلسنكي الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة هلسنكي

حراسة المرمى: تراب.

خط الدفاع: بوتا - سمولتشيتش - باشو - نكونكو.

خط الوسط: لارسون - إلياس السخيري - جوتزه.

وفي الهجوم: إيبيمبي - عمر مرموش - فارس شعيبي.