هي تستطيع تطلق "أنا مشاركة" لرفع الوعي السياسي للمرأة المصرية

بالتزامن مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسية، تطلق مؤسسة "هي تستطيع" برئاسة الدكتورة "دعاء زهران "،حملة "أنا مشاركة" لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة، الحضور، والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

تستهدف الحملة فتيات ونساء مصر من لهم حق التصويت بكافة محافظات الجمهورية والتوعية بأهمية مشاركة النساء بالانتخابات الرئاسية، وأكدت "المؤسسة" أن المشاركة الانتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الانتخابية، وأنها تعرف كيف يختار المرشح صاحب البرنامج الانتخابي الأجدى له، ويحدد أولوياته بما يحقق طموح الوطن، ورؤيته المستقبلية.

واضافت أن هدف الحملة التوعية والتأكيد على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تعد ممارسة مسؤولة، وواعية تعكس جوهر الديمقراطية الذي يرتكز على تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرارات ورسم السياسات العامة المتعلقة بحاضر ومستقبل الوطن.

وأكد محمد سيف النصر منسق المبادرة ، أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب، ولكنها انعكاس لأوضاع اقتصادية واجتماعية وثقافية، فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الاقتصادي، والاجتماعي علاقة، وثيقة، وتفاعلية.

وأوضح أن التقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة، كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز من الوضع الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة في كثير من بلدان العالم، مشدد على أن مؤسسة "هي تستطيع" وعبر حملة "أنا مشاركة" تعمل، ومن خلال الاتصال المباشر بالمرأة المصرية في كافة محافظات الجمهورية، على رصد كافة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية.