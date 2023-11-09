الدوري الأوروبي.. محمد صلاح بديلًا مع ليفربول أمام تولوز

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تولوز الفرنسي، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحل صلاح رفقة ليفربول، اليوم الخميس، ضيفًا على تولوز بملعب تولوز البلدي، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز في مواجهة اليوم، كعادة كلوب الذي يفضل إراحة نجم المنتخب الوطني في بطولة اليوروباليج.

ويقود هجوم الحمر، كودي جاكبو، بجانب لويس دياز، والشاب بن دوك، على أن يتواجد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز على دكة الاحتياط.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، فيما يأتي تولوز بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل ليفربول لمواجهة تولوز

حراسة المرمي: كيليهر

خط الدفاع: تسيميكاس - كوانساه - جوميز - ماتيب

خط الوسط: إندو - ماك أليستر - إليوت

وفي الهجوم: جاكبو - دياز - دوك.