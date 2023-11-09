دكتور بمرصد الأزهر: قتل وسفك دم الفلسطينيين عقيدة صهيونية متجذرة في كتب التراث اليهودي

الخميس 09/نوفمبر/2023 - 06:46 م

أكد الدكتور وسام حشاد مسئول وحدة اللغة العبرية بمرصد الأزهر أن القتل وسفك دم الفلسطينيين عقيدة صهيونية متجذرة لها أصولها في كتب التراث اليهودي.

وأرجع "وسام " سر قتل الأطفال الفلسطينين والمجازر الوحشية التى ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة إلى أقوال حاخامات التلمود الذين أفتى كبارهم منذ احتلال أرض فلسطين، بفتاوى تبيح سفك دم الأطفال، وعلى رأسهم الحاخام "شلومو جورن" الذي أجاز قتل الأطفال لأنهم سيسرون على نهج آبائهم في الدفاع عن أرضهم.

كما أفتى الحاخام "يسرائيل هس" حاخام جامعة بار إيلان أنه لا ينبغي التساهل أو التعاطف أو الرحمة مع عماليق هذا العصر، فيجب قتلهم حتى الأطفال الرضع منهم".

وكذلك فتوي الحاخام "إيلي سدان" عن الفلسطينيين "هؤلاء ليسوا مواطنين أبرياء، بل مواطنون يدعمون الجريمة". ويقول أحد كبار حاخامات الصهيونية الدينية "إن الطريقة الوحيدة لخوض حرب أخلاقية هي الطريقة اليهودية. دمر أماكنهم المقدسة، واقتل الرجال والنساء والأطفال، وحتى الأنعام". وبالتالي يرون ضرورة استئصال شآفتهم والقضاء على النسل الفلسطيني.

وأشار دكتور وسام أن الفلسطينيين كانوا دومًا أهدافًا لآلة البطش الصهيونية؛ قتلًا أو اعتقالًا؛ في سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الكيان المحتل منذ خيم شبحه على أراضي دولة فلسطين المحتلة، نتيجة عدة أسبابٍ من بينها:

1-تصاعد اليمين المتطرف الذي أسفر عن قدوم حكومة صهيونية، ضمت من بين أعضائها العديد من الشخصيات الصهيونية شديدة التطرف، أمثال "إيتمار بن جفير" وزير الأمن القومي الصهيوني، الذي صرح عقب ارتكاب مجزرة المستشفى المعمداني بتصريحٍ أكثر تطرفًا قائلًا:الشيء الوحيد الذي يجب أن يدخل غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات وليس المساعدات"

2- الاعتماد على فقرات التوارة إما لتحريفها وإما لعدم معرفة تأويلها الصريح، التي تدعو إلى إبادة سكان جميع المدن المحاصرة وقت الحرب، والتي تقول "وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تستبق منها نسمةً ما، بل تُحرِّمها تحريمًا" أي يجب إبادتها بصورة مطلقة، وهذا ما يحدث الآن في فلسطين، فجنود الاحتلال لا يجدون رادع في قتل الأطفال والنساء والشيوخ، ولا يضبط سلوكهم قواعد أخلاقية ولا قيم إنسانية.

3-تصريحات قادة الاحتلال التي تحرض على القتل، مثل وزير جيش الاحتلال الصهيوني "يوآف جالانت" بأن "الاحتلال يحارب حيوانات بشرية وأنهم يتعاملون وفقًا لذلك". كما دعت عضو الكنيست الصهيونية "تالي جوتليف" جيش الاحتلال إلى استخدام السلاح النووي في قصف غزة، دون خوف، وأكدت أن الكيان الصهيوني يجب أن يستخدم كل ما في ترسانته لتدمير غزة. كذلك دعا الوزير الصهيوني المتطرف إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد الخيارات المطروحة للاحتلال، في تصريح متطرف بل وتسريبٍ معلن من قبل الاحتلال بامتلاك أسلحة نووية تهدد المنطقة بأسرها.

4-الرغبة في استغلال الفرصة في احتلال قطاع غزة مجددًا وإعادة بناء مستوطناتهم بداخله، وما يحدث حاليًا هو استغلال الأحداث الجارية لإعادة احتلال القطاع. جدير بالذكر أن الاحتلال الصهيوني أجبر مستوطنيه المتطرفين على مغادرة القطاع بالقوة بموجب خطة فك الارتباط الأحادية الصهيوني في عام 2005م، ومن وقتها، وهم يحلمون باليوم الذي يعودون فيه إلى غزة؛ كونها وفقًا لتصوراتهم الدينية المغلوطة جزءًا مما يسمونه "أرض الميعاد – الأرض الموعودة لليهود". ففي فبراير الماضي، خرجت علينا وزيرة الاستيطان، "أوريت ستروك" على القناة الصهيونية السابعة، لتتحدث عن ذكرياتها مع إخلاء قطاع غزة عام 2005م، وقالت إن غزة جزء لا يتجزأ مما يُطلقون عليه "إسرائيل الكبرى"، ووصفت مغادرة القطاع بأنها "فترة سوداء في تاريخ إسرائيل عندما أخلينا المستوطنات وانسحبنا من وطننا".