مدينة مصر تعلن نتائجها المالية والتشغيلية عن أول تسعة أشهر من عام 2023

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أعلنت اليوم شركة مدينة مصر، وهي الشركة الرائدة في مجال تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة في مصر، عن نتائجها المالية المستقلة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (أول تسعة أشهر من عام 2023)، حيث بلغت الإيرادات 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، وبلغ صافي الربح 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة. وخلال الربع الثالث من 2023 منفردًا، بلغت الإيرادات 2.2 مليار جنيه، في حين ارتفع صافي الربح إلى 773.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

أبرز المؤشرات الرئيسية



• تسجيل مبيعات تعاقدية قياسية بقيمة 14.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو نموّ سنوي بمعدّل 121.9%، بفضل إطلاق مشروعات جديدة وارتفاع معدل مبيعات الوحدات. ونجحت شركتي منك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري، اللتان استحوذت عليهما مدينة مصر مؤخرًا، في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، علمًا بأن قيمة هذه المبيعات لم تُدرج في القوائم المجمعة لشركة مدينة مصر، وهو ما أثمر عن ارتفاع إجمالي المبيعات التعاقدية إلى 17.1 مليار جنيه. وخلال الربع الثالث من عام 2023 منفردًا، بلغت المبيعات التعاقدية 9.6 مليار جنيه، وهو نمو سنوي كبير بمعدل 192.4%.



• تسليم 792 وحدة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو تراجع سنوي بمعدل 28.8%، نظرًا لزيادة عدد الوحدات الجاهزة للتسليم. وخلال الربع الثالث من 2023 منفردًا، نجحت الشركة في تسليم 314 وحدة، وهو نمو سنوي بمعدل 11.7%.



• ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 48.0% لتسجل 4.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بفضل النمو القوي لإجمالي المبيعات التعاقدية خلال الفترة. وارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار جنيه تقريبًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 85.2%.



• ارتفاع مجمل الربح بمعدل سنوي 134.3% إلى 2.9 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بارتفاع هامش مجمل الربح ليسجل 64.9% مقابل 41.0% خلال نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك بفضل ارتفاع الإيرادات من مبيعات الوحدات الجديدة ذات هوامش الأرباح المرتفعة، مقارنةً بإيرادات تسليم الوحدات ذات هوامش الأرباح الأقل نسبيًا. كما ارتفع مجمل الربح إلى 1.5 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو نمو سنوي بنسبة 120.2%. وصاحب ذلك تسجيل هامش مجمل ربح 67.1% مقابل 56.5% خلال نفس الفترة من العام السابق.



• ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 122.4% إلى 1.9 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مصحوبًا بنمو هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك ليسجل 43.5%، مقابل 28.9% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثالث من العام منفردًا، ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدّل سنوي 127.8% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه تقريبًا، مصحوبةً بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 47.2% مقابل 38.4% خلال نفس الفترة من العام السابق.

• ارتفاع صافي الربح بمعدل سنوي 149.2% ليسجل 1.4 مليار جنيه تقريبًا خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح إلى 30.6% مقابل 18.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. وخلال الربع الثالث من العام الجاري منفردًا، بلغ صافي الربح 773.2 مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 151.0%، مصحوبًا بارتفاع بهامش صافي الربح إلى 34.5% مقابل 25.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي.



• بلغ صافي الاقتراض 455.7 مليون جنيه كما في 30 سبتمبر 2023، وهو انخفاض سنوي بنسبة 67.2%، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوظيف الأمثل للاقتراض في دعم النمو وإدارة المخاطر المالية. وانخفضت نسبة صافي الاقتراض إلى الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 0.2 مرة خلال نفس الفترة، مقابل 1.2 مرة كما في 31 ديسمبر 2022.



• بلغ رصيد أوراق القبض 4,2 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2023 بزيادة 5.1% مقارنة برصيد أوراق القبض المسجل بنهاية عام 2022. وبلغت نسبة أوراق القبض إلى صافي الاقتراض 9.1 مرة خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، صعودًا من 2.8 مرة بنهاية عام 2022. وبلغت إجمالي أرصدة القبض (والتي تتضمن الشيكات المؤجلة لمبيعات الوحدات التي لم يتم تسليمها) 24.9 مليار جنيه، وهي زيادة بنسبة 75% مقابل 14.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.



• بلغت المتحصلات النقدية من العملاء 3,7 مليار جنيه بنهاية أول تسعة أشهر من عام 2023، وهو نمو سنوي بمعدل 42.0%، وخلال الربع الثالث من العام منفردًا، بلغت المتحصلات النقدية 1,8مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 78.9% مقابل نفس الفترة من العام السابق.



• بلغ إجمالي الاستثمارات بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 1,5 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مقابل 1,3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة الاستثمارات في المشروعات الجارية للشركة وفي مقدمتها المشروعات الجارية في تاج سيتي. وبلغ إجمال عقود الإنشاءات الجديدة 3.7 مليار جنيه كما في 30 سبتمبر 2023. وخلال الربع الثالث من عام 2023، بلغت قيمة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية بالمشروعات القائمة 596.6 مليون جنيه، مقابل 542.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

تعليق الإدارة

ونحن على مشارف انتهاء عام 2023، أودّ أن أعرب عن اعتزازي بالأداء الذي تحققه شركة مدينة مصر منذ بداية العام، والذي أثمر عن تسجيلها نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، مع المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية النموّ الجديدة التي تتبناها.

فقد تمكنت مدينة مصر من مواصلة النجاحات التي تحققها منذ مطلع العام الجاري؛ بفضل التزامها المتجدّد بطرح مشروعات عالية الجودة تتسم الابتكار ومساهمتها في النمو، مدعومة بتفاني إخلاص فريق العمل، ورؤيتها الاستراتيجية القوية. وفي ضوء ذلك؛ نجحت الشركة في مضاعفة المبيعات التعاقدية لتسجل 14.9 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من عام 2023، بالإضافة إلى نجاح شركتي منّك للاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري في تسجيل مبيعات تعاقدية بقيمة 2.2 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق نتائج استثنائية تتجاوز أهدافنا المخططة. وقد أدى ذلك إلى تنمية الإيرادات بمعدل سنوي 48% لتبلغ 4.4 مليار جنيه خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري، مع ارتفاع صافي الربح بمعدل يتجاوز الضعف ليسجل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وانطلاقًا من حرصنا على الابتكار والحفاظ على مكانتنا في طليعة سوق التطوير العقاري المصري؛ قمنا بإطلاق منصة "مدينة مصر انوفيشن لابس" ذراع الشركة الجديد للبحث والتطوير والابتكار من أجل تحقيق رؤية الشركة الهادفة إلى تبني أحدث الحلول الرقمية في مجال التطوير العقاري. كما طرحت الشركة منصة "طوبة" التي تقدم فكرة جديدة أحدث طفرة في مجال الشراء والاستثمار العقاري في مصر، وهي شهادة على مساعي الشركة المستمرة للاستفادة من الأدوات الرقمية وتلبية احتياجات وطموحات عملائها.

واستشرافًا للمستقبل، نتطلع إلى اختتام هذا العام بنتائج مالية وتشغيلية قوية من خلال اقتناص المزيد من فرص النمو المحتملة، وكلنا ثقة في قدرتنا على مواجهة وتجاوز التحديات والعقبات المختلفة، وتعظيم الاستفادة من الأسس المتينة التي يحظى بها سوق التطوير العقاري في مصر.