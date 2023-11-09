عودة مدافع برشلونة.. قائمة منتخب فرنسا لفترة التوقف الدولي

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر شهر نوفمبر خلال فترة التوقف الدولي، التي تنطلق يوم 23 حتى 21 من الشهر الجاري.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهتي جبل طارق واليونان، حيث يواجه بطل العالم 2018، الأول يوم السبت 18 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

ويلعب منتخب الديوك ضد نظيره اليوناني، مباراة يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، في إطار منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

وشهدت قائمة منتخب فرنسا، عودة مدافع برشلونة الإسباني، جول كوندي بعد غيابه عن مباريات المعسكر الماضي بسبب الإصابة.

كما شهدت القائمة، تواجد الشاب وارن زائير إيمري لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة، ليصبح ثالث أصغر لاعب يستدعى لصفوف المنتخب الفرنسي بعمر 17 عامًا و8 أشهر ويوم.

وتواجد كيليان مبابي على رأس اختيارات ديشامب، بجانب زميليه في الفريق الباريسي، عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني.

وحسم منتخب فرنسا تأهله بشكل رسمي إلى بطولة يورو 2024 التي تقام في ألمانيا، وذلك عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات برصيد 18 نقطة.

قائمة منتخب فرنسا

حراسة المرمى: مايك ماينيان - ألفونس أريولا - بريس سامبا.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو - جوناثان كلوس - ويليام ساليبا - إبراهيما كوناتي - جول كوندي - جان كلير توديبو - ثيو هيرنانديز- لوكاس هرنانديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري - أدريان رابيو - يوسف فوفانا - بوبكرا كامارا - إدواردو كامافينجا.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - أنطوان جريزمان - أوليفييه جيرو - راندال كولو مواني - كينجسلي كومان - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.