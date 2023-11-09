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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصر تستقبل 12 جريحا فلسطينيا عقب إعادة فتح معبر رفح

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أعادت السلطات المصرية اليوم الخميس، فتح معبر رفح البري لاستقبال جرحي قطاع غزة، حيث عبر اليوم 12 جريحا فلسطينيا إلى الجانب المصري وتم الكشف الطبي عليهم من قبل الأطقم الطبية المصرية المتمركزة داخل معبر رفح بالجانب المصري.

ووجه الطاقم الطبي 9 جرحي منهم إلى مستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، وجريح إلى مستشفي ناصر بمدينة الشيخ زايد، واثنين إلى مستشفي العريش العام.

كما عبر بالتوازي أكثر من 250 من حملة الجنسيات المزدوجة إلي الجانب المصري، ومازال معبر رفح البري مفتوح مساء اليوم الخميس، لاستقبال مزيد من الجرحي الفلسطينيين وحاملي الجنسيات المزدوجة. 

كما أرسلت مصر اليوم الخميس الدفعة السابعة عشر من المساعدات الفلسطينية الي معبر العوجا بوسط سيناء، لتفتيشها بالجانب الإسرائيلي بمعبر نتسانا وإعادة إدخالها لقطاع غزة مرة أخرى مساء اليوم عبر معبر رفح الفلسطيني.

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