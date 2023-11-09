نورا علي ترافق وزير السياحة إلى برلين لتعزيز الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا

رافقت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أحمد عيسى وزير السياحة، في زيارة رسمية للعاصمة الألمانية برلين.

وجاءت اللقاءات لبحث تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى مصر بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تعظيم الاستفادة من مقوماتنا السياحية والوصول إلى ٣٠ مليون سائح سنويًا.

وقالت النائبة نورا علي، إن الزيارة مثمرة للغاية وهناك وعي كبير بما خطته مصر على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية وحجم الاستقرار السياسي والأمني.

وأشارت إلى أن المسؤولين الألمان أشادوا بحزم الحوافز السياحية الموضوعة، والتي من شأنها تهيئة المناخ العام لاستقطاب السياح ليس على مستوى ألمانيا فقط بل من جميع الأسواق.

وأضافت أن الوفد المصري الذي يشارك في الزيارة يأتي على رأسه السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة.

وتابعت: "لقاءات الوفد مع المسؤولين الألمان قائمة على مدار الساعة وهناك تفائل شديد بزيادة حركة السياحة الألمانية خلال الفترة القادمة".

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