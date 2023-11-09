مدير "تعليم منيا القمح" يتفقد مشروع تجميل أسوار مجمع المدارس

تفقد عبد الشافي حسن مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح، ومدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بمنيا القمح، مشروع تجميل أسوار مجمع المدارس ومدخل مدينة منيا القمح.

جاء ذلك فى إطار التعاون المشترك بين الادارة التعليمية بمنيا القمح ورئاسة مركز ومدينة منيا القمح حيث أن جميع أعمال التجميل تتم تحت إشراف توجيه التربية الفنية وينفذها فنانون متخصصون بدرجة معلمون تربية فنية بالإدارة التعليمية بمنياالقمح.

أشاد مدير عام الادارة التعليمية بمنيا القمح بالأعمال التى تم تنفيذها حتى الآن، ووجه الشكر والتقدير إلى محمود مكاوى موجه أول التربية الفنية بالإدارة وجميع معلمي التربية الفنية المشاركين فى مشروع تجميل أسوار مجمع المدارس ومدخل مدينة منيا القمح متمنياً لهم دوام التوفيق.