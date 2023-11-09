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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بالمنيا

محافظ المنيا: إزالة
محافظ المنيا: إزالة 52 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية
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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تمكنت اليوم الخميس، من إزالة 52 حالة تعد علي الأراضي الزراعية، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية. 

وشدد “القاضي”على الازالة الفورية لحالات التعدى وعدم التهاون في محاسبة أي موظف يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

وفى هذا السياق، أزالت الوحدة المحلية بمركز العدوة 19 حالة تعد في قرى القايات وصفانية وعطف حيدر، و19 حالة أخرى في قرى طنبدى وميانة وآبا وشارونة بمركز مغاغة، وفى مركز مطاى تم إزالة 12 حالة تعد في قرى منبال وحلوة وأبو عزيز وبردنوها وإبوان وأحياء بالمدينة، وحالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى غرب مدينة المنيا ومصادرة مواد البناء، فضلا عن هدم بناء مخالف بالدور 13 بمدينة ملوى.

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