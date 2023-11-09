الدوري السعودي.. الخليج يتعادل مع الطائي بالشوط الأول بمشاركة شريف

تعادل فريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، مع نظيره الطائي بهدف لمثله خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج في مواجهة الطائي، ليستمر في التواجد أساسيًا منذ قدومه للنادي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الأهلي لمدة موسمين.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح الطائي التهديف في الدقيقة 30 عن طريق بيرنارد مينساه، قبل أن يدرك خالد ناري التعادل لرفاق محمد شريف في الدقيقة 45+2.

وشهد هذا الشوط، حالتي طرد، إذ أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه نواف القميري لاعب الطائي في الدقيقة 27، وكذا في وجه خالد ناري في الدقيقة 45+13 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين.

ويحتل الخليج، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 10 نقاط، بينما يأتي الطائي في المركز الثالث عشر وفي رصيده 11 نقطة.