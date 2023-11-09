وكيل تعليم الشرقية يشهد فعاليات ملتقي التربية النفسية

شهد محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فعاليات ملتقي التربية النفسية الذي ينظمه توجيه عام التربية النفسية بالمديرية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية.

جاء ذلك بحضور دعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية ومحمد عطية موجه عام التربية النفسية بالمديرية، وعددًا من مديري الادارات النوعية بالمديرية وموجهي عموم الانشطة التربوية وموجهي وأخصائي التربية النفسية.

وتم استعراض بعض انجازات توجيه عام التربية النفسية علي مستوي الادارات التعليمية من خلال عرض فيلم تسجيلي بنشاط التربية النفسية من جلسات إرشاديه وتنموية وتعديل سلوك وانشطه مركز تنميه القدرات الخاص بالتربية النفسية‎.

وأشاد محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة في كلمته بأهمية دور اخصائي التربية النفسية بالمدارس من اجل خدمة الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وشدد عليهم بمتابعة أي انشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب قد تضر بهم من سلوكيات داخل المدرسة.

كما تم تنفيذ حملات توعية بإضرار الألعاب الالكترونية التي يسعي بعض الطلاب لتطبيقها قد تمثل خطرا داهما علي صحتهم العقلية والجسمانية لينعكس ذلك علي سلوكيات الطلاب من خلال ممارسات بيئية صحيحة للحد من الآثار السلبية لمواجهة مخاطر الألعاب الالكترونية وحروب الجيل الخامس.

كما تم مناقشة تنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني والتعاون مع إدارة التربية الخاصة لتقديم يد العون والمساعدة لابنائنا طلاب الدمج التعليمية وطلاب ذوي الهمم واستخدام نشاط المسرح المدرسي في عرض السلوكيات المرفوضة والسلبية وطرق علاجها، وفي ختام الملتقي تم تكريم بعض الطلاب والطالبات المتميزين في الانشطة التربوية.