تعليم القاهرة: متابعة تطبيق استراتيجيات تطور الأداء التدريسى للمعلمين

واصل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية اليوم الخميس، بمدرسة( الشهيد رائد ياسر جنينة) الرسمية المتميزة للغات بإدارة الشروق التعليمية، وكان في استقباله خالد حمدان مدير عام إدارة الشروق التعليمية، ورضا القاضى مدير المدرسة.

تابع "موسى" سير العملية التعليمية بالفصول واستمع لشرح المعلمين للمناهج الدراسية والتأكد من مطابقة دفاتر الإعداد للخريطة الزمنية، وناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى والثقافى وأكد على أهمية ممارسة الأنشطة التربوية وممارسة اليوم الرياضى داخل المدرسة.

وتابع مدير المديرية حجرات الأنشطة الرياضية والفنية بالمدرسة لتعود بالنفع والفائدة على الطلاب وتساهم فى الأرتقاء بالعملية التعليمية.

كما تفقد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فصول رياض الأطفال بالمدرسة حيث تعتبر أهم المراحل التعليمية فى حياة الطفل وشاهد سيادته التدريس داخل القاعات حيث يتم عن طريق تنمية المهارات المعرفية والحياتية للطفل وتعزيز مستواه التعليمى، وتشجيع الاطفال على مهارات الاستماع والقراءة المبكرة، كما يتم التدريس على تطوير المهارات الإجتماعية ويتم التعلم باللعب والاستفادة من الأدوات والالعاب لتدريس مادة الرياضيات.

ووجه "موسى" الشكر لمعلمى الفصل على الجهد المبذول مع الاطفال وقدراتهم التعليمية الواضحة داخل الفصل والمرونة من خلال ممارسة الأنشطة مع الأطفال.

كما تفقد مكتبة المدرسة وناقش الطلاب عن أهمية القراءة وضرورة المشاركة فى المسابقات الخاصة بالقراءة لتنمية التفكير التحليلى والنقدى لديهم، وهذا يساعد ويفيد فى تلقى الدروس وتحصيلها وفقا للمنطومة التعليمية الجديدة.

وأكد على أهمية النشاط الثقافى وتحليل النتائج للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف ووضع الخطط المناسبة ومتابعة تنفيذها وفاعليتها، مشيرًا إلى تفعيل خطة الأنشطة داخل المدرسة وبث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب، كما تم التأكيد على كيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة دون التأثير على خطة الدراسة.

وخلال جولاته أكد مدير المديرية على تكثيف الإشراف اليومى وخاصة أثناء طابور الصباح ودخول وخروج الطلاب خلال فترة الفسحة والإنصراف منعًا للتصادم وتوزيع المهام والأدوار بين المعلمين بروح التعاون، والاهتمام بالبرنامج الإذاعى بشكل يومى حيث يتضمن محتواه عن بث الانتماء والواجب الوطنى فى حب مصر من خلال المحافظة على نظافة المدرسة والشارع وإحترام الآخرين فى التعامل كما نحث فى البرنامج على أهمية المشاركة فى الأنتخابات الرئاسية المقبلة باعتبرها واجب وطنى.

وفى نهاية الجولة، أشار مدير المديرية إلى ضرورة التعاون بين عناصر المنظومة التعليمية لما لها دور كبير ومهم فى نجاح العمل، حيث أن العمل بروح الفريق الواحد من أهم مقومات النجاح.

ووجه الشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والمعلمين والمشرفين داخل المدرسة على مجهوداتهم مع الطلاب متمنيا لهم التوفيق والتميز.