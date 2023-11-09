المؤتمر: تخفيض أوجه الدعاية للمرشح الرئاسي السيسي لصالح غزة يؤكد على دعم القضية الفلسطينية

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن بدء الدعاية الانتخابية اليوم لمرشحي الانتخابات الرئاسية مرحلة جديدة وفارقة في تاريخ مصر السياسي من خلال الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة 2024 واستكمالا لما تخطو إليه الدولة بقوة نحو مسار التحول الديمقراطي والتعددية السياسية في ظل حرص الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات الرئاسة، التي ستجرى تحت إشراف قضائى كامل.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي غير نمطية في أهدافها وسبل عملها حيث تعتمد علي المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع، لافتا إلى أن الحزب اختار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا البلاد فى الفترة من 2024 إلى 2030 لتجديد العهد في حماية البلاد وأمنها القومي خاصة في ظل ما يحاط بمصر من توترات بالمنطقة بالإضافة إلى أنه هو الأقدر على قيادة مصر والتغلب على كل التحديات التي تواجه الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تمت على أرض الواقع من مشروعات قومية وطرق وبنية تحتية خلال توليه الحكم في الفترات الرئاسية السابقة.

وأشاد فرحات إلي أن توجيه الرئيس السيسى بتخفيض أوجه الدعاية وتقليلها إلى الحدود الدنيا وتوجيه تبرعات المصريين لصالح حملته الانتخابية لصالح المساعدات الإنسانية لغزة يؤكد إخلاص الرئيس السيسى وصدقه فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى وحرصه على دعم القضية الفلسطينية وسبق ووجه الرئيس السيسي حملته وكل الداعمين له من احزاب وكيانات ومنظمات بالتبرع بالدم لصالح الجرحى من أبناء غزة الصامدة، لافتا إلي أن الموقف المصرى من القضية الفلسطينية راسخ وقديم فضلا عن دعوته لوقف إطلاق النار وإرسال الدعم الإنسانى والطبى إلى غزة.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة في عملية التصويت بكثافة في الاستحقاق الانتخابي بما يليق بمكانة دولة مصر وقوتها باعتباره حق دستوري وقانوني لا يمكن التنازل عنه، لافتا إلى أن الحزب استعد مبكرا للانتخابات الرئاسية من خلال مجموعة من الإجراءات تمثلت في تشكيل لجنة لعقد المؤتمرات، الخاصة بالدعاية الانتخابية وتم إطلاق استمارة تحت مسمى «ماذا تريد من الرئيس؟» لمعرفة مطالب المواطنين والسعي على إيصالها للقيادة السياسية، بجانب التصدي للشائعات التي تروج ضد الدولة وهدفها زعزعة الثقة وهدم المؤسسات.

و أكد فرحات أن الحزب يسخر كل المقرات والإمكانيات للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي إيمانا بالنجاحات التي حققتها مصر، في ظل توليه الحكم داعيا جميع المصريين لأهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري لبناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار.