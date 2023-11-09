تعليم الوادي الجديد يواصل تدريباته لمعلمى الإنجليزية بالسادس الابتدائى

أكد سيد عبد العزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، على مواصلة البرنامج التدريبى لمعلمى الصف السادس الابتدائى وفق خطة الدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية.

وأوضح “عبدالعزيز” ان التدريب يستهدف معلمى اللغة الإنجليزية فى إطار تكثيف التدريبات الخاصة بمعلمى الصف السادس الابتدائى ورفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، انطلاقا من دعم وتطوير التعليم بالإضافة لتحسين أداء المعلمين لصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات المنهج الجديد وتطبيق أهدافه.

يأتى ذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة التعليم الإبتدائى، التدريب، وتوجيه عام اللغة الانجليزية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء كتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.