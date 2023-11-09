تعليم الوادي الجديد: انطلاق فعاليات تقييم مسابقات الطفولة والشعر

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، انطلاق فعاليات تقييم مسابقات أعياد الطفولة وإلقاء الشعر على مستوى قطاع تعليم المحافظة ضمن الاستعداد للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

تباشر اللجنة المشكلة للتحكيم أعمالها بجميع الإدارات التعليمية لإختيار أفضل العروض للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية المسرحية ولجنة التقييم لهذا الجهد المتميز والملموس بالمسابقة وظهورها بالمظهر المشرف واللائق، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والسداد وتحقيق أفضل النتائج.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وبناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ.