"إفريقية النواب" تثمن توجيهات السيسي بتخفيض الدعاية الانتخابية لحملته دعما للفلسطينيين



ثمنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، ما أعلنته الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال عقد مؤتمرتها الصحفي الثاني، للإعلان عن الخطوات التي سوف تتخذها في المرحلة القادمة، عن توجيه المرشح الرئاسي لحملته بتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحدود الدنيا، وذلك دعما للأشقاء في فلسطين.

وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان اليوم: “الرئيس السيسي، دائما وابداً ما يضرب أروع الأمثله في الانسانية والوطنية والاخلاص تجاه المصريين والعرب، وموقف الرئيس السيسي العروبي لدعم الاشقاء مشرف ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السيسي هو الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية، فهو أول من وضع القضية الفلسطينية على أجندة أولويات السياسة الخارجية المصرية، فضلا عن تأكيده الدائم ومطالبته المستمرة في كل محفل دولي أو مناسبة وطنية بضروروة وقف العنف واحتواء التصعيد في الأراضي الفلسطينية” .

وأضافت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي لحملته الانتخابية بدعوة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة لخدمة القضية الفلسطينية، رساله تأكيد للعالم اجمع بحرص المصريين قيادة وحكومة وشعبا علي تسخير وتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في فلسيطن، ورساله تأكيد علي أن فلسطين جزء من الأمن القومي المصري.

وناشدت حمدي جميع المصريين، بالوقوف صفًّا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحمل علي عاتقه شرف ومقدرات وقضايا الأمة وهموم الاشقاء في الوطن العربي، وسعيه وعمله من أجل بناء مصر الجديدة التي يحلم بها المصريين، كما ناشدت جميع الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة سرعه الاستجابه لدعوات الرئيس لتقديم أوجه الدعم والمساعده والاغاثه للاشقاء في غزة، موجهة تحية إعزاز وتقدير للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها الرئيس السيسي، لدعمه العروبي للأشقاء العرب في محنتهم.