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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يدعم فريق الكرة بقسم للكشافة وتحليل الأداء

الزمالك
الزمالك
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قررت الإدارة المشرفة على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، ممثلة في أحمد سليمان والكابتن حسين السيد، إنشاء قسم فريق الكشافة وتحليل الأداء داخل القطاع، على أن يكون هذا الفريق مسؤولا عن تحليل بيانات الفريق الأول والفرق المنافسة، بالإضافة إلى المسؤولية عن التعاقدات بالتنسيق مع إدارة كرة القدم، عن طريق جمع بيانات تفصيلية عن اللاعبين المستهدف التعاقد معهم مستقبلًا من جميع أنحاء العالم طبقًا للسياسة الجديدة التي تضعها إدارة الكرة للتعاقد مع اللاعبين الجدد بناءً على تحليل البيانات ووفق متطلبات المدير الفني لكرة القدم.

وسيختص الفريق بتحليل اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين بالإضافة للاعبي دوري الدرجة الأولى والثانية والفرق المنافسة.

ويترأس فريق الكشافة من الناحية الإدارية المهندس زياد البارودي لعرض التقارير على المشرف العام على كرة القدم ومجلس الإدارة (متطوعًا دون أجر).

بينما سيترأس فريق الكشافة وتحليل الأداء من الناحية الفنية الدكتور محمد داود الشناوي ومعه الفريق الخاص به والذي سيضم المحلل محمد علاء بيومي (وجميعهم متطوعين دون أجر في الفترة الحالية) على أن تتم إضافة عناصر أخرى وفقا لقرار داود في حالة حاجة لهم فيما بعد بالتنسيق مع المهندس زياد البارودي وإدارة الكرة بنادي الزمالك.

كرة القدم بنادي الزمالك أحمد سليمان حسين السيد أيمن مصطفى