ختام فعاليات البرنامج التدريبي "القيادي" لتعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات بالغربية.. صور

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "المكتب الفني"، اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ونقابة الصحفيين بالغربية بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برنامج القيادى لتعزيز المشاركة السياسية، وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاها كلمة الدكتور محمد شلبي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومنسق عام الدلتا لمجلس الشباب المصرى، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات والتصويت مكفول بالدستور والقانون، إعمالًا لما نص عليه الدستور المصري بأن "مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيدًا على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.

وأضاف أن حق الانتخاب بات من أهم صور المشاركة السياسية، وقد كفله الدستور للمواطنين كافة كحق من الحقوق العامة اقترن في اليقين القانونى بالواجب العام، وأن دعم هذا الحق العام لا يكون إلا بتيسير سبل القيام به وتمكين المواطنين مهما اختلفت انتماءاتهم السياسية على القيام به - فيما عدا ما يحظره القانون - انطلاقًا من فكرة المواطنة والانتماء إلى الوطن وترابه المقدس عبر التاريخ المصرى.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، وولاء محمود مدير المكتب الفني، والدكتور حسام عادل مساعد منسق الغربية بمجلس الشباب المصري وبحضور الكاتب الصحفي ناصر ابو طاحون رئيس نقابة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفي غريب الدمياطي وكيل لجنة نقابة الصحفيين.

وفي الختام تم توزيع شهادات اجتياز البرنامج على جميع من شاركوا بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

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