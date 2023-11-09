بلاغ من مواطنة يسفر عن ضبط مخزن حجب 30 طنا من السكر في دمياط

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن قيام القائمين على مخزن مواد غذائية بحجب السلع عن التداول بدمياط.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام القائمين على أحد مخازن السلع الغذائية بحجب السلع عن التداول بدمياط.

بالفحص وإنتقال الأجهزة الأمنية للمخزن المشار إليه تم ضبط مالك المخزن وتبين أنه بدون ترخيص وعثر بداخله على 30 طن سكر حر بدون فواتير أو مستندات بالمخالفة للقانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.