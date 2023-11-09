ضبط منشطات محظور تداولها في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس،من ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الترويج والإتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التى يتم ترويجها - مبلغ مالى "متحصلات الإتجار")، وبمواجهته أقر بقيامه بالإتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.