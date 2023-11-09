أبرزهم أحمد السقا وكريم عبدالعزيز.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 المبدئية

تفصلنا شهور قليلة عن الموسم الرمضاني 2024، ومعه تنطلق المنافسة بين نجوم الفن، حيث تقدم الأعمال الدرامية وجبة متنوعة من الأكشن والكوميديا والتاريخ والدراما الاجتماعية.

وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير الخريطة المبدئية للموسم الرمضاني 2024.

مسلسل العتاولة لـ “أحمد السقا”

يظهر الفنان أحمد السقا في موسم رمضان 2024، بمسلسل "العتاولة" مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم طارق لطفي، ويعود التعاون بين الثنائي مرة أخرى بعد مشاركتهم سويًا في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" سنة 1998، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي.

يشارك في بطولة مسلسل "العتاولة" بجانب أحمد السقا وطارق لطفي، كل من باسم سمرة، مي كساب، العمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

نجوم مسلسل العتاولة

مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

يعود الفنان كريم عبدالعزيز في الموسم الرمضاني القادم بقوة، من خلال تقديمه مسلسل "الحشاشين" وكان من المقرر عرضه في رمضان 2023، ولكن تم تأجيله نظرًا لضخامة العمل الإنتاجي.

تدور أحداثه في إطار تشويقي وتاريخي ويشارك في بطولته الفنان كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف ومن إخراج بيتر ميمي.

بوستر مسلسل الحشاشين

مسلسل الراكون لـ “يوسف الشريف”

يخوض الفنان يوسف الشريف الماراثون الرمضاني 2024، بمسلسل "الراكون" من تأليف إنجي علاء، إخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يعود الشريف مرة أخرى للسباق الرمضاني بعد غياب استمر عامين.

بوستر مسلسل الراكون

قدم الفنان يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25" في رمضان 2021، وكانت أحداثه تدور حول انتشار فيروس خطير يدفع المصابين لقتل البشر، وشاركه البطولة عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد صلاح السعدني، أيتن عامر، إيناس كامل، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، وكان من إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل كامل العدد 2 لـ شريف سلامة ودينا الشربيني

يدخل مسلسل "كامل العدد 2" المنافسة في الموسم الرمضاني 2024، بعد أن حقق نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا العام الماضي، على الرغم من أنه ينتمي لنوعية المسلسلات المكونة من 15 حلقة.

يشارك في بطولة مسلسل "كامل العدد 2" الفنانة القديرة إسعاد يونس، الفنان شريف سلامة، الفنانة دينا الشربيني، من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بوستر مسلسل كامل العدد 2

مسلسل الكبير أوي لـ أحمد مكي

ينتظر الجمهور عرض مسلسل "الكبير أوي 8" في الموسم الرمضاني 2024، بعد النجاح الذي حققه العمل على مدار السنوات الماضية، وشارك في بطولة العمل أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، ومن تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، ومن إخراج أحمد الجندي.