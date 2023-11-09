دورى روشن.. تعرف على تشكيل الشباب لمواجهة الرائد

أعلن ايغور بيسكان المدير الفنى لفريق الشباب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:

حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.

خط الدفاع: فواز علي خريص الصقور، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، حمد تركي اليامي.

خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، ماجد عمر كنبه، إيفر بانيجا.

خط الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فهد مساعد المولد.



ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.