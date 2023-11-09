أعلن ايغور بيسكان المدير الفنى لفريق الشباب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.
خط الدفاع: فواز علي خريص الصقور، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، حمد تركي اليامي.
خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، ماجد عمر كنبه، إيفر بانيجا.
خط الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فهد مساعد المولد.
ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.
البوابة سبورت
دورى روشن.. تعرف على تشكيل الشباب لمواجهة الرائد
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أعلن ايغور بيسكان المدير الفنى لفريق الشباب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
أعلن ايغور بيسكان المدير الفنى لفريق الشباب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".