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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. تعرف على تشكيل الشباب لمواجهة الرائد

الشباب
الشباب
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أعلن ايغور بيسكان المدير الفنى لفريق الشباب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الرائد، وذلك بعد قليل على ملعب " نادى التعاون الجديد "، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الشباب كالتالى:
حراسة المرمى: كيم سيونغ غيو.
خط الدفاع: فواز علي خريص الصقور، إياغو دوس سانتوس، رومان سايس، حمد تركي اليامي.
خط الوسط: حسين آل منصر القحطاني، ماجد عمر كنبه، إيفر بانيجا.
خط الهجوم: يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور، فهد مساعد المولد.

ويحتل فريق الرائد قاع ترتيب دورى روشن بـ 6 نقاط، بينما يحتل فريق المركز الـ 10 برصيد 15 نقطة.

الشباب الرائد تشكيل فريق الشباب