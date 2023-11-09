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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏71720 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

خلال 24 ساعة ضبط
خلال 24 ساعة ضبط ‏71720 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 71720 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (19808) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (469) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (1371) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (14) مخالفة موقف عشوائى.
 (25) مخالفة شروط التراخيص.
 (93) مخالفة دراجة نارية .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

مخالفة مرورية خلال 24 ساعة الإدارة العامة للمرور