“لم يجد الأسانسير”.. تفاصيل مصرع مسن في بولاق الدكرور

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجيزة، في واقعة مصرع مسن في العقد السابع من عمره، أن الضحية لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن ببئر الأسانسير، بدائرة قسم بولاق الدكرور.

وبسؤال أسرة المتوفي أفادوا بأنه أثناء محاولة الضحية استقلال الأسانسير من الطابق الثامن أمام الشقة محل سكنه لم يجد الأسانسير وسقط ولقي مصرعه متأثرًا بسقوطه، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث، ما جرى نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بداية الواقعة بتلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسن ببئر الأسانسير.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.