السبت.. بيطري المنيا ينظم ندوة عن "تأثير الأمراض على قطاع الإنتاج الحيواني"

أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تنظيم ندوة علمية عن ( الأمراض وتأثيرها الاقتصادي على قطاع الإنتاج الحيواني)، وذلك يوم السبت القادم بديوان عام المحافظة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، أن الندوة تأتي ضمن خطة المديرية لإقامة سلسلة من الندوات والدورات التثقيفية لأطباء الطب البيطري بالمحافظة، مشيراً إلى أن الندوة تقام بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة، والمعمل الفرعي بمعهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة، وإحدى شركات القطاع الخاص.

