عودة طارق حامد للزمالك على طاولة لجنة الكرة

تدرس لجنة الكرة بالزمالك التي تضم أحمد سليمان وحسين السيد، التعاقد مع طارق حامد المحترف بالدوري السعودي، وذلك في شهر يناير المقبل وذلك لحاجة الفريق له فنيا .

ومن المقرر أن يقوم الثنائي بالتحدث مع حامد في الفترة القليلة المقبلة لمعرفة رغبته في العودة للزمالك مرة أخري من عدمه .

وتسعى إدارة الزمالك في الفترة الحالية لسداد غرامات النادي بالاتحاد الدولي من أجل ضم أكثر من صفقة سوبر في يناير المقبل .

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.