خلافات سابقة تودي بحياة طالب في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم الخميس، من ضبط طالب بالبحيرة لقيامه بالتعدى على آخر وإحداث إصابته التى أودت بحياته لخلافات بينهما.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (طالب، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى متأثرًا بإصابته.

وأضافت: بالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم).

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.