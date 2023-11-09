دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود الطائى أمام الخليج

أعلن لاورينتو ريجيكامف المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الخليج، المحترف ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطنى، بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:

حراسة المرمى: فيكتور براغا.

خط الدفاع: إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، اينزو روكو، نواف القميري.

خط الوسط: ألفا سيميدو، بيرنارد مينساه، أندريه كورديا، راكان شملان العنزي، فيرجيل ميسيدان.

خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.

ويحتل فريق الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق الطائى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة.