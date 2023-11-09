ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. دوغاندزيتش يقود الطائى أمام الخليج

الطائى
الطائى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن لاورينتو ريجيكامف المدير الفنى لفريق الطائى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الخليج، المحترف ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطنى، بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
وجاء تشكيل فريق الطائى كالتالى:
حراسة المرمى: فيكتور براغا.
خط الدفاع: إبراهيم حسين النخلي، روبيرت باور، اينزو روكو، نواف القميري.
خط الوسط: ألفا سيميدو، بيرنارد مينساه، أندريه كورديا، راكان شملان العنزي، فيرجيل ميسيدان.
خط الهجوم: ماركو دوغاندزيتش.
ويحتل فريق الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق الطائى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة.

الخليج محمد شريف الطائي روشن تشكيل فريق الطائى