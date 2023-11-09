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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر تشكيل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر في الفيوم

منسقين حملة الرئيس
منسقين حملة الرئيس
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أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الشعب الجمهوري بالفيوم، عن الانتهاء من  تشكيل الحملة الإنتخابية للمهندس حازم عمر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء التشكيل كالتالي: 

تكليف مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة منسق الحملة، الصحفي مصطفى فرغلي البنا المسؤول الإعلامي للحملة، محمود اسماعيل الشريف مسؤول قانوني، بالإضافة إلى 12 من أعضاء هيئة مكتب الحملة.

يذكر أن الحملة بدأت حملة الدعاية بشكل مكثف منذ انطلاق اليوم الأول من الدعاية الانتخابية، وبدء أعضاء الحملة تعليق اليافطات والملصقات بمختلف ميادين وشوارع مدن وقرى الفيوم.

الفيوم العمدة فرغلى رئيس الحملة دعم السيسي