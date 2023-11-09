ننشر تشكيل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر في الفيوم

أعلنت الصفحة الرسمية لحزب الشعب الجمهوري بالفيوم، عن الانتهاء من تشكيل الحملة الإنتخابية للمهندس حازم عمر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء التشكيل كالتالي:

تكليف مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة منسق الحملة، الصحفي مصطفى فرغلي البنا المسؤول الإعلامي للحملة، محمود اسماعيل الشريف مسؤول قانوني، بالإضافة إلى 12 من أعضاء هيئة مكتب الحملة.

يذكر أن الحملة بدأت حملة الدعاية بشكل مكثف منذ انطلاق اليوم الأول من الدعاية الانتخابية، وبدء أعضاء الحملة تعليق اليافطات والملصقات بمختلف ميادين وشوارع مدن وقرى الفيوم.