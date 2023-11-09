ضبط عنصر إجرامى بحوزته مواد مخدرة بـ مليوني جنيه بالمنوفية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نشاط عاطل “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "150 كيلو جرام لمخدر البانجو– 50 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار- طبنجة صوت بخزينتها- دراجة نارية "بدون لوحات"- أدوات تجزئة وتغليف- 2 سلاح أبيض- ميزان حساس".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،230،000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.