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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دورى روشن.. محمد شريف يقود الخليج فى مواجهة الطائى

محمد شريف
محمد شريف
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أعلن بيدرو ايمانويل المدير الفنى لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق الخليج كالتالى:
حراسة المرمى: مروان عبدالعزيز الحيدري.
خط الدفاع: خالد ناري، محمد عبده خبراني، سعيد مبارك آل حمسل، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.
خط الوسط: منصور حمزي، وو يونغ جانغ، ايفو رودريغيز، فابيو مارتينز.
خط الهجوم: محمد شريف.

ويشارك محمد شريف فى التشكيلة الأساسية لفريق الخليج.

ويحتل فريق الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق الطائى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة.

فريق الخليج محمد شريف المنتخب الوطني الطائي الدوري السعودي للمحترفين