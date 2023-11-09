دورى روشن.. محمد شريف يقود الخليج فى مواجهة الطائى

أعلن بيدرو ايمانويل المدير الفنى لفريق الخليج، المحترف ضمن صفوفه محمد شريف لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الطائى، وذلك بعد قليل على ملعب "مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

وجاء تشكيل فريق الخليج كالتالى:

حراسة المرمى: مروان عبدالعزيز الحيدري.

خط الدفاع: خالد ناري، محمد عبده خبراني، سعيد مبارك آل حمسل، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: منصور حمزي، وو يونغ جانغ، ايفو رودريغيز، فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويشارك محمد شريف فى التشكيلة الأساسية لفريق الخليج.

ويحتل فريق الخليج المركز الـ 15 برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق الطائى المركز الـ 13 برصيد 11 نقطة.