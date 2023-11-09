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الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحرير 214 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

تحرير 214 مخالفة
تحرير 214 مخالفة للمحلات
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 أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير (214) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

مخالفة خلال 24 ساعة قرار مجلس الوزراء الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء