تحرير 214 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير (214) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.